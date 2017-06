Audi Cup Tickets 2017

Audi Cup 2017

Senationell besetzter Spitzenfußball im Sommer – das ist natürlich großartig für die Fans. Doch der Audi Cup ist auch für die Mannschaften eine gute Standortbestimmung: Wo stehen die Teams im internationalen Vergleich? Wie schlagen die Neuzugänge ein? Sind die Bayern immer noch unbesiegbar? Zum mittlerweile fünften Mal kreuzen im Sommer vier hochkarätige Teams die Klingen. Bayern München als Gastgeber triumphierte bisher gleich dreimal: Bei der Premiere im Jahr 2009, 2013 und dann 2015. Zwischenzeitlich holte sich der FC Barcelona mit einem Sieg gegen, na wen wohl, die Bayern die Trophäe. Der Vorverkauf beginnt am 12.Mai 2015, Tageskarten gibt es schon ab 20 Euro.

Audi Cup 2017 Mannschaften

FC Liverpool

Bayern München

Atlético Madrid

SSC Neapel

Audi Cup 2017 Spielplan

Audicup 2015 Halfinale

01. 08.2017, 17:45:

04. 08.2017, 20:45:

Audicup 2015 Spiel um Platz 3

01.08. 2017, 17:45:

Audicup 2015 Finale

02.08. 2017, 20:45:

ab 41.98 €

Audi Cup 2015

Audi Cup 2015 Mannschaften

Real Madrid

Bayern München

AC Mailand

Tottenham Hotspur

Audi Cup 2015 Spielplan

Der Modus des Audi Cup läuft ab wie in den letzten Jahren: Am 4. August 2015, finden 2 Halbfinalspiele statt. Die Verlierer spielen am 5. August 2015 um den dritten Platz, bevor die beiden Gewinner im Finale antreten. Anstoßzeiten ist jeweils um 18.15 und 20.45 Uhr. Somit sehen die Fans in der Allianz Arena an beiden Spieltagen den FC Bayern, Real Madrid und die beiden anderen Mannschaften.

Audi Cup 2013

München. Der Audi Cup ist auf dem besten Weg, ein Klassiker in der Saisonvorbereitung der besten Klubs der Welt zu werden: Am 31. Juli und 1. August treffen sich der FC Bayern, Manchester City, AC Mailand und der FC São Paulo zur dritten Auflage des Audi Cups in der Münchner Allianz Arena!

Spannung bis zur letzten Sekunde konnten die Fans schon bei der Premiere des Audi Cup 2009 erleben, als sich der FC Bayern den Titel im Elfmeterschießen im Endspiel gegen Manchester United denkbar knapp mit 7:6 sicherte. 2011 triumphierte dann der FC Barcelona in der restlos ausverkauften Allianz Arena durch einen 2:0-Erfolg gegen den FC Bayern.

Audi Cup 2013 Mannschaften

Klar, dass die Bayern nach ihrer Rekordsaison auch weiter heiß auf Titel sind und sich auf das Weltklassetreffen in München freuen. Matthias Sammer, Sportvorstand der FC Bayern: „AC Mailand, Manchester City, FC São Paulo, das sind Gegner, wie man sie sich in der Vorbereitung natürlich nur wünschen kann. Und Pep Guardiola kann sehen, wo seine Mannschaft steht, wenn es eine Woche später wieder in die Bundesliga geht.“

Mit Manchester City gastiert einer der traditionsreichsten englischen Klubs beim diesjährigen Audi-Cup. City, mit Stars wie Carlos Tévez, Edin Dzeko, Yaya Touré und Englands Nationaltorwart Joe Hart gespickt, ist auf dem Wege an die Spitze Europas. Den nationalen Erfolgen der vergangenen Jahre (FA-Cup-Sieg 2011 und der Last-Minute-Meistertitel im Vorjahr) sollen nun auch endlich internationale Titel folgen.

Auch der Trophäenschrank des AC Mailand ist nicht unbeeindruckend: Alleine siebenmal gewannen die Italiener den Landesmeistercup bzw. die UEFA-Champions-League, viermal wurde Milan Weltpokal-Sieger, fünfmal UEFA Cup Sieger, 18-mal italienischer Meister. Mit Stammspieler und Mittelfeldmotor Kevin-Prince Boateng sowie den italienischen Nationalspielern Mario Balotelli und Stephan El Shaarawy sollen der eine oder andere Erfolg hinzukommen. Der Audi-Cup soll endlich wieder glorreichere Zeiten einleiten, nachdem die vergangenen Spielzeiten nicht von größten Erfolgen gekrönt waren.

Komplettiert wird das Feld der internationalen Weltklasseteams durch den FC São Paulo. 21 prestigeträchtige Staatsmeisterschaften, sechs brasilianische Meisterschaften, drei Siege in der Copa Libertadores (der südamerikanischen Champions League), zwei Intercontinental-Cups, einer Klub-Weltmeisterschaft sowie 2012 der Sieg in der Copa Sudamericana weist die Erfolgsbilanz der Brasilianer aus.

Damit zählt der FC São Paulo zu den weltweit erfolgreichsten Fußballmannschaften. Neben Mittelfeldstar und Nationalspieler Paulo Henrique Chagas de Lima, in der Fußballwelt besser bekannt als Ganso, dürften sich die Fans des FC Bayern München insbesondere auf das Wiedersehen mit einem alten Bekannten freuen: Lúcio.

Die Rolle des sportlichen Gastgebers übernimmt auch in diesem Jahr wieder der FC Bayern. Der frisch gekürte Deutsche Meister und Champions-League-Sieger hat sich auch für die Spielzeit 2013/2014 unter dem neuen Trainer Pep Guardiola ambitionierte Ziele gesteckt und will beim Audi Cup 2013 mehr als nur den ersten Stein dazu pflastern.

Der Vorverkauf ist am 07.05.2013 gestartet. Tickets für Halbfinale 1 + Halbfinale 2 ab 35€ und Spiel um Platz 3 + Finale ab 40€.

Audi Cup 2013 Spielplan

Audicup 2013 Halfinale

31.07. 18:15 Manchester City – AC Mailand 5:3

31.07. 20:30 Bayern München – FC Sao Paulo 2:0

Audicup 2013 Spiel um Platz 3

01.08. 18:15 AC Mailand – FC Sao Paulo 1:0

Audicup 2013 Finale

01.08. 20:30 Manchester City – Bayern München 1:2

Audi Cup 2013 Sieger